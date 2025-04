Com volta de Gabriel Carvalho, Inter treina para enfrentar o Bahia pela estreia na Libertadores

Gabriel Carvalho não joga pelo Inter desde 2024. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Gabriel Carvalho deu um passo importante no retorno ao Inter. Em recuperação de uma fratura de um dedo do pé, o jovem voltou a treinar com bola normalmente na manhã desta terça-feira (1º).

Nas últimas semanas, o meia de 17 anos já estava fazendo trabalho no gramado, de forma separada. A partir do avanço na recuperação, aproxima-se da volta e pode ficar à disposição na próxima semana.

Expectativa pelo retorno

No último dia 26 de março, o jovem falou sobre a expectativa da volta.

— Estou treinando com bola, mas separado do grupo. Daqui uns dias estarei com o grupo. Mais duas semanas e eu estou de volta — afirmou em evento promovido pela Adidas em Porto Alegre.

Em janeiro, o jovem sofreu uma fratura no quinto metatarso durante um jogo-treino com a seleção brasileira sub-20, que se preparava para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. A situação fez com que ele ficasse de fora de todo o Gauchão.

Últimos meses

Vendido ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, o Gabriel Carvalho seguirá no Beira-Rio até agosto, quando completará 18 anos e poderá ir morar no país árabe.

Disputa entre Valencia e Borré

Valencia e Borré disputam posição. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A atividade serviu também para que Roger Machado alinhasse a estratégia da equipe que enfrenta o Bahia, na quinta-feira (3), em Salvador, na estreia da Libertadores.