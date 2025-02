Parcela de R$ 1 mil do Pé-de-Meia começa a ser paga nesta terça-feira

O governo federal começa a pagar nesta terça-feira (25) a parcela de R$ 1 mil aos alunos participantes do Pé-de-Meia que passaram de ano em 2024. Também serão depositados R$ 200 aos que finalizaram o terceiro ano e participaram dos dois dias do Enem.

— São quase quatro milhões de alunos que estão recebendo. E este mês a gente vai entregar os primeiros R$ 1 mil reais para os alunos. Isso é um compromisso, porque, se a gente não investir no jovem quando ele precisa, depois a gente vai investir para combater o crime organizado, construir cadeia, e prefiro investir em sala de aula — disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os estudantes que concluíram o primeiro e o segundo ano recebem o incentivo de R$ 1 mil no dia 27 de fevereiro, independentemente da data de nascimento.

Regras

Alunos de escolas que ainda não terminaram o ano letivo de 2024 vão receber o incentivo quando tiverem as aprovações informadas pelas redes de ensino. Aqueles que tiveram uma ou mais parcelas bloqueadas no ano passado também podem receber os valores nos próximos meses, desde que cumpram os requisitos exigidos.

Pé-de-Meia

Lançado em novembro de 2023, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no Ensino Médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).