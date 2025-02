Após pedido do Cpers, reunião para debater nova suspensão das aulas na rede estadual ocorre nesta terça-feira

Medida busca suspender aulas durante dias de calor extremo. André Ávila / Agencia RBS

A possibilidade de uma nova suspensão das aulas na rede estadual por conta da nova onda de calor que atinge o Estado será debatida nesta terça-feira (25) pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc) junto ao Cpers (sindicato dos professores estaduais). Não há previsão de horário para a reunião.

Um pedido para que as aulas não ocorressem nesta semana foi feito pela categoria na última sexta-feira (21). No mesmo dia, a Seduc enviou orientações às escolas sobre medidas a serem adotadas em caso de calor extremo. Por enquanto, a pasta trabalha com o cenário de manter as aulas, cabendo a cada escola avaliar a adoção destas medidas.

Segundo a pasta, algumas instituições já estão colocando as medidas em prática na manhã desta segunda-feira (24). As medidas incluem a possibilidade de antecipar ou adiar os horários de entrada e saídas, substituir atividades físicas, evitar práticas pedagógicas em ambientes externos, ampliar hidratação e adaptar o cardápio (confira todas ao fim da reportagem).

Possibilidade de nova ação judicial

O Cpers afirma que vai aguardar o andamento da reunião para avaliar uma possível ação na Justiça. No início do mês, o começo do ano letivo foi adiado em três dias por conta do calor, após uma decisão judicial.

No entanto, caso haja acordo, a suspensão das aulas deve ocorrer já no final da onda de calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno iniciou no sábado (22) e tem previsão de ocorrer durante cinco dias, ou seja, até a próxima quarta-feira (26).

Orientações da Seduc para dias de calor extremo: