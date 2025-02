Com o retorno do calorão, veja seis ações essenciais para manter o conforto e a saúde

A temperatura média do corpo humano é de 36,5ºC em qualquer época do ano. Renan Mattos / Agencia RBS

O refresco chegou ao fim. Novamente os gaúchos terão de conviver com índices de temperatura próximos dos 40°C. Com os extremos, são necessárias medidas para enfrentar o desconforto. Reunimos cinco medidas essenciais para você passar pelos próximos dias com saúde.

A temperatura média do corpo humano é de 36,5ºC em qualquer época do ano. Acima disso, o organismo inicia uma luta para se resfriar.

Um dos órgãos mais afetados, é o coração. O esforço cardíaco é potencializado, o que demanda ainda mais atenção. Algumas medidas cotidianas podem ajudar a passar pelo período extremo com menos indisposição.

Veja 5 medidas essenciais no calorão

Adapte a atividade física

Não é preciso ficar parado nos dias de calor, nem mesmo abandonar as atividades ao ar livre. Porém, adaptações ajudam a seguir em movimento sem risco de causar problemas à saúde.

A água é a principal aliada para manter o corpo em uma temperatura adequada durante o exercício. Quando há desidratação, os sinais mais comuns são: cansaço, fadiga, distúrbio cognitivo, náusea, vômito.

Além de se manter hidratado durante o treino, vale fugir dos horários mais quentes do dia - das 10h às 16h - e, claro, investir em roupas leves.

Cuidado com o sol

Não é apenas quando se está na praia ou na piscina que o sol intenso requer atenção. No dia a dia, dependendo da atividade profissional ou de lazer, a exposição também exige cuidados.

A principal orientação é passar protetor solar. Mas não é só isso. O uso de chapéus, roupas com proteção térmica e guarda-sol podem fazer grande diferença.

Já para quem está pensando em aproveitar o final da temporada de praia para garantir o bronzeado, a dermatologista Renata Heck alerta que o ideal é não haver uma exposição solar que chegue a bronzear a pele.

A especialista, que é secretária científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia Secção Rio Grande do Sul (SBD-RS), destaca que o bronzeado é sinal de excesso e isso aumenta o risco de câncer de pele:

— Se a pessoa está bronzeada, significa que se expôs em excesso ao sol e seu corpo precisou se defender produzindo mais melanina. É uma resposta a um dano. Portanto, pensando em saúde e em risco de câncer de pele a longo prazo, o indicado seria não se bronzear — afirma a médica.

Refresque a casa

Cada vez mais se ouve falar em "conforto térmico" em casa, algo que envolve desde os materiais usados na construção até medidas simples do cotidiano. Na prática, elas fazem a temperatura do ambiente diminuir sem depender de ar-condicionado ou ventilador.

Para quem está construindo ou reformando, o conforto térmico é algo a se pensar, considerando que as ondas de calor devem se tornar mais frequentes.

Um exemplo disso é o steel frame, que se baseia no conceito de isolamento multicamada, combinando placas de fechamento e material isolante para manter uma temperatura agradável no ambiente.

Também há medidas a tomar se você não pensa em se mudar ou reformar o lar. De fácil instalação, cortinas capazes de bloquear a entrada de calor, podem reduzir a temperatura interna. Já as plantas são uma excelente forma de elevar a umidade do ar e diminuir a temperatura.

Otimize o funcionamento do ar-condicionado

Há dias em que só o ar-condicionado salva. E se ele não estiver em pleno funcionamento, não atingirá o objetivo.

Entre as medidas mais eficazes para otimizar o funcionamento do aparelho está a limpeza do filtro e a regulagem na temperatura correta. Se não, o equipamento é forçado além do aconselhável e, mesmo assim, não oferece uma temperatura confortável.

A limpeza regular do filtro interno do ar-condicionado é essencial, já que a sujeira, além de provocar alergias, diminui a capacidade do aparelho e aumenta o consumo de energia. Colocar o equipamento em um número mais baixo de temperatura pode ser ruim dependendo do tipo de aparelho. A estratégia para acelerar a refrigeração pode funcionar em um ar-condicionado inverter, por exemplo, mas não em um split convencional.

Aproveite áreas verdes

Não nos horários mais quentes do dia, é claro. Mas usufruir de parques, praças e áreas verdes na cidade ao amanhecer e final da tarde pode lhe ajudar a viver momentos "mais frescos" sem ficar preso dentro de casa e refém do ar-condicionado.

Estas regiões costumam ficar mais agradáveis assim que o sol enfraquece por terem mais árvores. É um convite para relaxar sob as árvores. Há estudos, inclusive, indicando ligação entre áreas verdes e a felicidade. Se você vive em uma área arborizada, lembre de abrir a casa no fim do dia para refrescar os ambientes e ter uma noite mais agradável.

Invista numa alimentação mais leve

O calor intenso é um grande convite para refeições mais leves. Porém, é importante garantir que a alimentação continue equilibrada e nutritiva.