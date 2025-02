Temperatura x sensação térmica: por que sentimos mais calor do que aponta o termômetro

Umidade aumenta a sensação térmica em dias quentes. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Nesta semana em que o Rio Grande do Sul experimenta uma nova onda de calor, dúvidas voltaram à cabeça dos gaúchos: por que a sensação térmica pode ser diferente da temperatura registrada pelos termômetros? E como ela é calculada?

Nesta segunda-feira (3), às 15h, Quaraí, na Fronteira Oeste, teve temperatura de 42,5ºC e sensação térmica de 43ºC. Já Porto Alegre registrou 34,8ºC nos termômetros e teve sensação de 41ºC. Por que isso ocorre?

Entenda a diferença entre temperatura e sensação térmica

É preciso entender, primeiramente, que a sensação térmica é resultado da influência da umidade do ar e da ação do vento. Assim, dias de calor com umidade elevada parecem mais quentes do que o número mostrado pelos termômetros. Já dias frios com ar muito úmido parecem mais frios.

Isso explica o que ocorreu nesta segunda-feira em Quaraí e Porto Alegre: no primeiro caso, com pouca umidade, a sensação térmica foi levemente acima da temperatura; já na Capital, com mais umidade, a sensação foi de bem mais calor.

Mas por que a umidade elevada aumenta a sensação térmica nos dias quentes? Isso ocorre porque o suor é o mecanismo usado pelo corpo humano para se resfriar e manter a temperatura constante. Com a umidade ambiente elevada, o suor tem dificuldade para evaporar — e é justamente fornecendo calor para essa evaporação que o corpo se resfria.

No Rio Grande do Sul, quanto mais ao oeste, o clima é mais seco e quente, com pouca variabilidade na sensação. Quanto mais ao leste, perto da costa, mais úmido — portanto, a sensação térmica aumenta por conta da umidade que vem do mar.

A questão do vento

Outro fator a ser considerado na sensação térmica é o vento, especialmente em temperaturas mais frias. É como se o movimento do ar roubasse calor do corpo (o que em física é chamado de perda por convecção). Quanto mais vento, mais calor se perde.

Nada pior do que aquele lugar quente e abafado sem nenhum ventinho para dar um alívio. Ou, pelo contrário, nas praias gaúchas, quando o Nordestão aparece à beira-mar.

Como é calculada

Diferentemente da temperatura, que é registrada pelos termômetros, a sensação térmica é calculada por meio de uma fórmula.