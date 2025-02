Semana começa com onda de calor e tempo abafado no RS; confira a previsão

Em Porto Alegre, temperatura pode chegar a 39°C na terça (25). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A última semana de fevereiro e de pré-Carnaval vai começar com predomínio de sol e temperaturas elevadas em todo o Rio Grande do Sul. O Estado encontra-se sob influência da terceira onda de calor do ano, a quarta em território nacional, pelo menos, até a próxima quarta-feira (26).

A segunda (24) será ensolarada e quente em todas as regiões. Contudo, não se descarta a possibilidade de ocorrência de chuva forte no Sul, na Campanha e na Fronteira Oeste entre o final da tarde e à noite. Conforme a Climatempo, ventos de até 50km/h podem soprar a qualquer momento em todo o Litoral.

O comportamento do tempo segue semelhante na terça-feira (25), com a presença de estabilidade e sol. Somente no Sul e na Campanha há previsão de pancadas de chuva, que podem vir com trovoadas no fim do dia e à noite.

De acordo com Gustavo Rasera, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, o pico nos termômetros deve ser observado entre a segunda e a terça-feira. Os índices ultrapassam os 35°C na maior parte das áreas e se aproximam dos 40°C em alguns pontos, como em São Gabriel, na região das Missões, e em Bagé, na Campanha. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 39°C.

Inmet emitiu dois alertas de perigo para onda de calor no Rio Grande do Sul, válidos até quarta-feira (26). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Divulgação

Com a chegada de uma nova frente fria próxima ao Rio Grande do Sul, áreas de chuva ganham força na quarta-feira. Pancadas de forte intensidade são esperadas na Fronteira Oeste, na Campanha e em toda faixa Central, Sul e Leste, abrangendo, inclusive, a região metropolitana de Porto Alegre. Missões, Noroeste, Norte e a região Serrana continuam com predomínio de tempo ensolarado.

Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, pontua que a entrada da frente fria irá favorecer para que a temperatura amenize. Contudo, ainda deve continuar quente.

— Entre a quarta e a quinta-feira (dia 27), haverá uma condição maior para chuva, com formação de nebulosidade. Isso acaba impedindo que a temperatura siga se elevando na mesma magnitude — afirma.