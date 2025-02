Nova onda de calor eleva temperatura a 36°C neste sábado e deve se manter pelos próximos dias no RS

Capital também vem registrando temperaturas acima dos 30°C. Renan Mattos / Agencia RBS

A terceira onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo do ano elevou a temperatura a 36,4ºC neste sábado (22), em Santiago, na Região Central.

Em Porto Alegre, a máxima verificada ficou em 32,7ºC. A expectativa é de que o calorão se intensifique ainda mais em áreas como a Região Metropolitana no início da semana.

O Inmet divulgou dois alertas de calor para o Rio Grande do Sul em sua página na internet. Um deles tem duração deste sábado até quarta-feira (26) e traz a coloração laranja indicativa de "perigo à saúde" (nível intermediário de classificação, que tem três graduações) para Fronteira Oeste, Campanha, Missões, Vale do Rio Pardo e Região Central.

O segundo aviso, de cor amarela (nível mais baixo, com significado de "perigo potencial"), vale de segunda (24) a quarta-feira (26) para as regiões Metropolitana, Noroeste, Nordeste, Sudeste e toda a faixa litorânea.

O novo fenômeno meteorológico começou neste final de semana, trazendo máximas elevadas especialmente para o sul e parte do centro-sul do país. É a terceira onda de calor que atinge o centro-sul do Brasil em 2025, e a quarta registrada em todo o país ao longo desse período. A primeira onda se estendeu entre 15 e 19 de janeiro. Em fevereiro, um novo episódio castigou os Estados sulistas de 2 a 12 de fevereiro.

Durante essa ocorrência, o Rio Grande do Sul atingiu a maior temperatura já registrada na história climática do Estado, contabilizada regularmente desde 1910. A marca de 43,8°C foi anotada por volta das 15h na estação automática do Inmet em Quaraí, na Fronteira Oeste.

Os gaúchos foram poupados de uma outra onda que teve início no dia 12 de fevereiro em outras partes do território nacional e deve se encerrar na segunda-feira (24), mas já sentem os efeitos de um novo período de aquecimento excepcional.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas ficam ao menos 5°C acima da média climatológica por um período mínimo de cinco dias consecutivos. No episódio atual, as áreas mais afetadas incluem grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Conforme a empresa de meteorologia Climatempo, um "sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera desempenha um papel central na intensificação das temperaturas". Esse sistema favorece a movimentação do ar de cima para baixo, "resultando no aquecimento da atmosfera e na redução da umidade, o que inibe a formação de chuvas. A tendência é que o calor continue presente entre sábado (22) e quinta-feira (27)".

Temperaturas no RS

Veja as máximas registradas em alguns municípios neste sábado, conforme uma amostra de estações do Inmet