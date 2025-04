Goleiro do Las Palmas passa por cirurgia de emergência após sofrer perfuração intestinal

"Nosso goleiro Jasper Cillessen foi operado com sucesso da perfuração no intestino delgado. O procedimento foi realizado via laparoscopia", informou o Las Palmas.

Cillessen foi substituído depois de um choque com o atacante Borja Iglesias no jogo contra o Celta de Vigo, na segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol, que terminou empatado em 1 a 1.

Após a realização de exames e análises, o departamento médico do Las Palmas, assim como a equipe do hospital onde o goleiro foi internado, optaram pela realização da cirurgia.

A lesão aconteceu no meio do primeiro tempo do empate contra o Celta, quando Iglesias atingiu a região abdominal do goleiro com os joelhos em uma disputa de bola.