Nova onda de calor chega ao RS neste sábado, alerta Inmet

Onda de calor deve elevar temperatura em boa parte do Estado.

Com grau de severidade laranja , o primeiro comunicado indica "perigo de risco à saúde" em municípios da Fronteira Oeste , Campanha, Missões, Vale do Rio Pardo e Região Central devido ao calorão. Nessas áreas, os termômetros devem permanecer elevados de três a cinco dias .

O calor também afeta as regiões Metropolitana, Sul, Litoral Norte, Serra, Vale do Sinos e Norte, contempladas no alerta amarelo – menor na escala de risco. A temperatura também pode ficar até 5°C acima da média nessas regiões, entre dois e três dias, representando "perigo potencial de leve risco à saúde".