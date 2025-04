Combinação de fenômenos severos explica chuvarada com vendaval em Porto Alegre e Região Metropolitana; entenda

Na Capital, as rajadas de vento chegaram a atingir 111 km/h e o volume de chuva acumulado foi de 63,8 milímetros (registro na estação do Cristal) — o valor representa cerca de um quarto da média para o mês de março, que é de 229 milímetros.

Nuvem cumulonimbus

A cumulonimbus, ou cúmulo-nimbo, é um tipo de nuvem com grande desenvolvimento vertical , frequentemente associada a tempestades com chuva forte, raios, trovões, vento forte, granizo e, em alguns casos, tornados .

Esse fenômeno meteorológico é caracterizado por uma coluna de ar e de água que se forma na superfície da água , seja um lago ou mar, que se estende até as nuvens (veja no vídeo acima, gravado na cidade de Guaíba).

Força do vento

Já sobre a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, uma carreta tombou tamanha a força do vento.

O aeroporto Salgado Filho chegou a suspender pousos e decolagens entre as 17h e as 18h, prejudicando ao menos três voos que chegavam a Porto Alegre e atrasando nove partidas.

O temporal destelhou diversos imóveis em Porto Alegre, incluindo uma creche na Vila Farrapos e parte do telhado do Cais do Porto. Na região das ilhas, até a subprefeitura teve o telhado arrancado.

Alertas emitidos

Defesa Civil e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) haviam lançado alertas para o tempo severo com risco para tempestade , granizo e vendaval. Ambos tinham validade entre a noite de segunda e o início da manhã desta terça. Até as 8h desta, não havia sido atualizada a projeção de novos temporais.

Como fica o tempo hoje

A terça-feira seguirá com chuva em todo o Estado. Ao longo do dia, a intensidade diminui, mas volta a aumentar no fim do dia. Existe risco de temporal à noite.