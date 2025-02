Terceira onda de calor? Quando temperatura volta a subir no RS

Incidência solar e entrada de massa de ar quente provocam o retorno do calorão. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os gaúchos devem encarar mais um período de temperatura escaldante a partir desta sexta-feira (21). Os termômetros voltam a subir de forma expressiva, com tendência de elevação nos próximos dias.

Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, aponta que expectativa é de que a subida ocorra até a próxima terça-feira (25). Apesar de o aumento ser esperado em todo o Estado, as regiões da Fronteira Oeste e da Campanha são as que terão um maior impacto. Influências devem ser observadas na área central e na Grande Porto Alegre.

— Até meados da próxima semana, as temperaturas disparam. As projeções dos modelos numéricos, até o momento, indicam que as temperaturas podem ficar na ordem dos 40ºC. Podem ficar um pouco baixo, atingir ou até ultrapassar — diz o especialista.

De acordo com Gustavo Rasera, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o pico deve ser observado entre a segunda (24) e a terça-feira. A sensação deve chegar aos 40°C em cidades como Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana e São Luiz Gonzaga.

O que está motivando esse cenário é a entrada de uma massa de ar quente vinda do norte da Argentina e do Paraguai, que inibe a formação de nebulosidade. De acordo com o meteorologista da UFPel, as áreas perto da fronteira acabam sendo as mais afetadas por conta da proximidade com esse núcleo mais quente e seco.

— Com maior insolação e menos nebulosidade, vai aquecendo essa massa. Essa circulação bloqueia avanços (dessa massa) na direção norte e sul e favorece a condição de tempo bom e de estabilidade por dias. Isso vai gradualmente esquentando e secando — destaca Rasera.

As projeções dos modelos numéricos, até o momento, indicam que as temperaturas podem ficar na ordem dos 40ºC. VITOR TAKAO, METEOROLOGISTA DA CLIMATEMPO

Nova onda de calor?

Até o momento, a Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não confirmaram a ocorrência da terceira onda de calor no Rio Grande do Sul. Contudo, não se descarta a possibilidade de que essa classificação seja citada nos próximos dias.

Para Gustavo Rasera, já é possível apontar que o período estará sob influência do evento meteorológico. No entanto, ainda não dá para fazer uma análise cidade por cidade.

— Serão temperaturas acima do esperado para o mês, então configuraria como anomalamente quentes. Elas estão fora do Normal Climatológico. A questão é a persistência e a amplitude, que podem variar a interpretação conforme o órgão. Dá para dizer que é uma onda de calor — pontua.

É válido lembrar que a literatura não é unânime em relação à definição de onda de calor. Para a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o fenômeno é caracterizado quando a temperatura ultrapassa os 5 °C acima da média para a época e o local, durante um período de, no mínimo, cinco dias consecutivos.

No início de fevereiro, durante a atuação da segunda onda de calor do ano no Estado, o município de Quaraí registrou o recorde de 43,8ºC. Porto Alegre chegou a figurar entre as capitais com temperaturas mais elevadas do Brasil, com 37,9°C. Não há estimativa de que os índices ultrapassem os números observados anteriormente.

— Ainda é cedo para afirmar, porque não há um certo alinhamento entre os diferentes modelos meteorológicos. Então, não dá para falar que vai ultrapassar os 43ºC. O que pode ser afirmado é que vai chegar nessa faixa dos 40ºC em alguns pontos — pontua Vitor Takao.

Até quando fica quente?

O calor mais intenso deve persistir até a quarta-feira (26), quando está prevista a entrada de um frente fria próxima ao Estado, o que deve estimular a formação de nuvens.

— Entre a quarta e a quinta-feira (27), haverá uma condição maior para chuva, com formação de nebulosidade. Isso acaba impedindo que a temperatura siga se elevando na mesma magnitude — afirma Takao.

O meteorologista adiciona que, até lá, pode chover de forma isolada. Além disso, reforça que a entrada da frente fria não significa que irá esfriar no Estado. Quer dizer que as temperaturas não vão apresentar o mesmo grau de elevação. Devem ficar mais amenas, mas seguirá bastante abafado.

*Produção: Carolina Dill