Ar-condicionado é um grande aliado durante o período de altas temperaturas. Pixel-Shot / stock.adobe.com

Em um cenário de calor intenso no Rio Grande do Sul, o ar-condicionado torna-se um grande aliado para lidar com as altas temperaturas. Para aproveitar os benefícios do equipamento da melhor forma, sem que o uso pese tanto no bolso, algumas ações podem ser realizadas pelo próprio usuário dentro de casa.

Zero Hora conversou com especialistas para entender o que é possível ser feito para aumentar a eficiência do eletrodoméstico e em que momento a atenção técnica de um profissional habilitado é necessária.

Como melhorar a eficiência do ar-condicionado

1. Limpe o filtro regularmente

A limpeza regular do filtro interno do ar-condicionado é essencial, já que a sujeira, além de provocar alergias e fazer proliferar micro-organismos, pode provocar a redução da capacidade do aparelho e o aumento do consumo de energia.

— Quando um filtro está sujo, ele acaba impedindo a passagem do ar frio. Isso faz com que o aparelho gaste mais energia elétrica e demore mais para refrigerar o ambiente — pontua Vagner Maciel Cunha, professor do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Feevale.

Leandro da Silveira Boeira, instrutor do Senai-RS na área de refrigeração, recomenda que o filtro seja limpo semanalmente com água e sabão. O objeto deve estar seco antes da recolocação. Outra orientação é evitar escovas ou eventuais objetos que possam vir a rasgar a tela protetora.

É indicado que uma higienização anual seja feita com um técnico especializado para uma limpeza mais completa, tanto do lado de fora quanto de dentro. O profissional também poderá avaliar possíveis desgastes e orientar sobre a necessidade de substituição dos filtros usados.

Leia Mais Temperatura x sensação térmica: por que sentimos mais calor do que aponta o termômetro

2. Mantenha o ambiente fechado e restrinja a luz solar

Eventuais aberturas, como frestas de portas e janelas, devem ser mantidas fechadas, principalmente aquelas localizadas na parte mais inferior do ambiente. Isso se deve ao modo de funcionamento do aparelho, que atua resfriando de baixo para cima.

— A fresta de uma porta, por exemplo, pode favorecer o vazamento do ar frio para o outro ambiente. Fechá-la pode ajudar a melhor a velocidade da refrigeração dentro de casa — destaca Cunha.

Para uma climatização mais efetiva, é recomendado que cortinas e persianas também sejam fechadas. Conforme o professor de Engenharia Elétrica da Universidade Feevale, quanto menos entrada de calor externo ou radiação solar, melhor.

A fresta de uma porta, por exemplo, pode favorecer o vazamento do ar frio para o outro ambiente VAGNER MACIEL CUNHA Professor do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Feevale

3. Mantenha móveis, cortinas e outros objetos longe das aberturas do ar-condicionado

Liberar as entradas e as saídas de ar é essencial para evitar falhas durante o funcionamento do eletrodoméstico. Por isso, a orientação é manter o ar-condicionado afastado de móveis e cortinas.

Boeira destaca que o equipamento deve ser instalado e utilizado pelo usuário respeitando normas e critérios determinados pelo fabricante, que, normalmente, estabelece uma distância mínima entre o aparelho e outros objetos.

— A posição e o local em que ele foi instalado, o que há próximo, a orientação solar, tudo isso influencia no rendimento do equipamento. Há distâncias que precisam ser respeitadas. Não posso deixar a parte externa, a condensadora, por exemplo, em um lugar confinado — diz Boeira.

É importante destacar que um ar-condicionado se torna mais eficiente quando a potência dele corresponde ao tamanho e a capacidade do espaço em que foi colocado.

4. Controle a temperatura

Ajustar a temperatura de maneira eficiente pode fazer diferença no consumo de energia. Colocar o aparelho em um número mais baixo pode ser uma estratégia para acelerar a refrigeração em ar-condicionado de modelo inverter, por exemplo. Mas para quem tem um split convencional, não é a escolha mais interessante. Nesses casos, quanto mais baixa a temperatura selecionada, maior será o consumo de energia.

O professor Cunha explica que colocar uma temperatura mais baixa no aparelho convencional não irá gelar o ambiente mais rápido. O local será climatizado conforme a quantidade de energia que ele precisa trocar para substituir o calor no interior do ambiente. Ou seja, ele irá precisar trabalhar mais para fazer as trocas de calor necessária, provocando um desgaste maior.

— A temperatura do vento que sai de dentro do ar-condicionado vai ser sempre a mesma. Se é agradável para a pessoa em 20ºC, colocar 16ºC não vai fazê-lo gelar mais rápido — afirma.

A partir disso, o instrutor Boeira orienta que a temperatura seja mantida entre 22ºC e 25ºC para um equilíbrio entre o conforto térmico e a eficiência energética dos equipamentos.

A posição e o local em que ele foi instalado, o que há próximo, a orientação solar, tudo isso influencia no rendimento do equipamento LEANDRO DA SILVEIRA BOEIRA Instrutor do Senai-RS na área de refrigeração

Quando chamar um técnico

A única ação indicada para o usuário realizar diretamente no seu equipamento é a limpeza regular dos filtros e os cuidados adicionais para a eficiência do uso. Demais intervenções, como instalações, consertos, manutenções e higienização completa, devem ser realizadas por um técnico. Em caso de perda de rendimento, vazamentos ou demais danos, procure atenção especializada, que o profissional saberá como proceder com segurança.

— Temos ferramentas especificas para uso em refrigeração e climatização. Não é com um alicate e com uma chave de fenda que vamos instalar um ar-condicionado, consertar ou fazer manutenção — alerta Boeira, do Senai-RS.

A recomendação é que o profissional seja chamado anualmente para realizar uma manutenção preventiva do eletrodoméstico.