Cpers pede suspensão das aulas em função da previsão de calor para a próxima semana

O Cpers (sindicato dos professores estaduais) solicitou a suspensão das aulas na rede estadual em função do calor previsto para o período de 24 a 28 de fevereiro no RS. Após a primeira solicitação de adiamento, pelos mesmos motivos, o ano letivo iniciou na quinta-feira (13) para cerca de 700 mil alunos matriculados em 2.320 escolas.

A diretora Neiva Lazzarotto, do 39º Núcleo do Cpers de Porto Alegre, relata que a decisão pelo pedido de suspensão foi tomada durante conversa com professores e alunos do Colégio Julinho, em Porto Alegre.

No encontro, ocorrido na quinta-feira (20), houve questionamentos sobre a nova onda de calor prevista para a próxima semana pelos institutos de meteorologia. O pedido foi encaminhado à Secretaria da Educação do RS (Seduc), que recebeu o ofício na sexta-feira (21).

— Fizemos esse encaminhamento pedindo que a Direção Estadual se dirigisse à Secretaria de Educação e ao governo do Estado fazendo essa solicitação como já tínhamos feito anteriormente, e que não havia sido atendida pelo governo e acabou necessitando ação judicial que resultou na liminar que adiou o ano letivo — afirma a diretora Neiva Lazzarotto.

Conforme a diretora, o Cpers Sindicato orienta para que todos se protejam do calor nas escolas nos próximos dias. A diretora disse ainda que os professores aguardam algum pronunciamento da Seduc sobre o pedido de suspensão das aulas.

Orientações da Seduc

Neste sábado (22), a reportagem de Zero Hora entrou em contato com a Seduc para saber se haveria algum tipo de pronunciamento do governo do Estado durante o dia. A Seduc respondeu que chamará o Cpers para uma conversa. Até a publicação desta matéria, não haviam sido informados a data e o horário do encontro. As aulas seguirão normalmente na próxima semana na rede estadual.

O governo estadual informou que as recomendações permanecem as mesmas de antes do começo das aulas para as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Confira, abaixo, as orientações: