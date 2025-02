Governo do RS nega pedido do Cpers para adiar início das aulas na rede estadual

Aulas estão prevista para começar no dia 10 de fevereiro. Adriana Franciosi / Agência RBS

O governo estadual decidiu manter o cronograma de início das aulas para a próxima segunda-feira (10), apesar do pedido de adiamento feito pelo Cpers devido à previsão de calor extremo no Rio Grande do Sul.

A diretoria do Cpers solicitou à Casa Civil do Estado, em uma reunião realizada nesta quinta-feira (6), que o começo do período letivo na rede pública estadual fosse adiado para o dia 17 de fevereiro.

O sindicato alega que professores e funcionários de escolas em cidades como Quaraí, Pelotas e Uruguaiana não teriam, nos locais, infraestrutura adequada para o uso de ventiladores ou ar-condicionado.

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou, por meio de nota, que manterá a data prevista para volta às aulas e que a pasta segue monitorando os alertas de calor e as orientações emitidas pela Defesa Civil Estadual.

Segundo o Cpers, a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul conta com mais de 2.320 escolas e um total de mais de 100 mil profissionais, incluindo professores, orientadores e monitores.

Veja a nota da Seduc na íntegra: