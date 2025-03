UFRGS tem quatro novidades nas leituras obrigatórias do Vestibular 2026; veja lista completa

Os livros Quincas Borba, de Machado de Assis; O Demônio Familiar, de José de Alencar; Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf; e Luanda, Lisboa, Paraíso, de Djaimilia Pereira de Almeida, são as obras que passam a integrar a lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (Confira no final desta matéria a relação completa.)