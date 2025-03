Conversas Cruzadas: o que a série "Adolescência" pode ensinar a pais e educadores?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a pediatra certificada em Educação Parenta, dona do perfil @ficatranquilamamae, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUCRS, Lucia Diehl, a coordenadora do curso de Psicologia da Atitus Educação, doutora em Ciências Médicas pela UFRGS e psicoterapeuta de adolescentes e adultos, Júlia Protas, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dedicado a pesquisar as intersecções entre educação, sexualidade e relações de gênero, Fernando Seffner, para debater o que a série "Adolescência" pode ensinar a pais e educadores.