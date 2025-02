Lula faz pronunciamento para divulgar Pé-de-Meia e Farmácia Popular; acompanhe ao vivo

O presidente Lula fez, nesta segunda-feira (24), às 20h30min , pronunciamento em rede nacional de rádio e TV

, pronunciamento em rede nacional de rádio e TV Declaração teve duração de dois minutos e 18 segundos , de acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom)

, de acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) Chefe do Executivo falou dos programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular , informou o Palácio do Planalto

e , informou o Palácio do Planalto Fala será veiculada novamente na terça-feira (25), em rede nacional de rádio, às 6h30min

O pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorre após visita ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (24). Lula visitou Rio Grande, no sul do Estado, onde assinou um contrato para a construção de quatro navios.

Com investimento estimado em US$ 278 milhões — sendo US$ 69,5 milhões por navio —, cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação de sexta-feira (21), o negócio deverá gerar mais de mil empregos diretos.

Durante o evento, Lula falou da situação do país, pedindo para que a população "não acredite nessa bobagem da macroeconomia".

— É na microeconomia que a gente vai salvar esse país. Eu quero pouco dinheiro na mão de muitos e não muito dinheiro na mão de poucos. É isso que eu quero pra esse país. Eu quero dinheiro rodando na mão do povo — afirmou.

Presidente assinou contrato em evento no Estaleiro Rio Grande, na manhã desta segunda-feira (24). Renan Mattos / Agencia RBS

Pé-de-Meia

No pronunciamento desta segunda, Lula deve abordar o programa Pé-de-Meia, que promove incentivo financeiro a estudantes do Ensino Médio matriculados em escolas públicas e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A primeira parcela do benefício, de R$ 1 mil, começa a ser paga nesta terça (25). O repasse contempla concluintes do terceiro ano do ensino médio e concluintes participantes do Enem 2024.

Leia Mais Programas estadual e federal oferecem incentivos para licenciaturas e buscam reverter déficit de professores na rede pública

Farmácia Popular

O Farmácia Popular visa garantir o acesso gratuito a medicamentos essenciais para a população. O reforço desse programa é uma das ações do Ministério da Saúde, pasta com perspectiva de mudança de ministro. O presidente Lula já havia cobrado a falta de uma marca forte da área.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, no dia 13 de fevereiro, a gratuidade total do Programa Farmácia Popular. No Encontro Nacional de Prefeitos, em Brasília, ela explicou que todos os 41 itens do programa passariam a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadas.