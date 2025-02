Brasil "não entrará em guerra comercial" por tarifas sobre o aço, afirma ministro das Relações Institucionais

O governo brasileiro afirmou nesta terça-feira (11) que não pretende entrar em uma guerra comercial com os Estados Unidos, mas chamou as tarifas impostas pelo presidente americano às importações de aço de "unilaterais" e "contraproducentes".

— O Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial — disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha , após um evento em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

— O presidente Lula tem dito sempre, e com muita clareza: 'guerra comercial não faz bem para ninguém' — enfatizou.

— Medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global, que perde com isso, com essa retração, com essa desglobalização que está acontecendo — disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltando que o aumento tarifário de Trump "não é uma decisão contra o Brasil", e sim "uma coisa genérica, contra todo o mundo".