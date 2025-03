Nunca os times do Campeonato Brasileiro gastaram tanto em reforços como em 2025

Ainda que a grande maioria dos nossos clubes não tenha se tornado uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), nunca os participantes da Série A gastaram tanto em reforços como na primeira janela de transferências de 2025, finalizada no dia 28 de fevereiro. Com 183 nomes anunciados pelos 20 clubes, foram gastos R$ 1 bilhão e 739 milhões.