Lula precisa aprender a demitir com respeito os ministros que não servem mais 

Líderes do PT dizem nos bastidores que a ministra jogava sozinha e que mesmo à frente de um ministério milionário não conseguiu criar uma marca na saúde . De fato, Nísia não é boa de marketing. Não conseguiu mostrar o que fez, embora o relatório divulgado logo depois de saber que estava marcada para cair mostre que não são poucas as realizações de sua equipe. Dos remédios gratuitos da farmácia popular, incluindo fraldas geriátricas , ao programa Mais Especialidades , as “entregas” do Ministério da Saúde deveriam ter alavancado a popularidade de Lula, que está em queda livre, de acordo com diferentes institutos.

Nísia não é a primeira nem a última ser demitida de forma desrespeitosa por Lula. Antes dela, o ministro Paulo Pimenta – amigo e companheiro de longa data – foi humilhado com críticas públicas ao desempenho da Comunicação. Como tem mandato, voltou para a Câmara, onde espera ser escolhido para alguma função de relevância. O primeiro ministro a ser demitido com desonra foi Cristovam Buarque , titular da Educação no primeiro governo do PT. Buarque foi afastado diante da constatação de que seu desempenho não correspondia à fama de craque na educação. Soube da demissão durante uma viagem a Portugal. Embarcou ministro e voltou demitido.

Nísia é a terceira mulher demitida no governo Lula, ele que se orgulhava de ter o maior número de ministras da “história deste país”. Todas foram substituídas por homens. A primeira foi Daniela Carneiro (União Brasil), substituída por Celso Sabino (União) no Ministério do Turismo. As duas biografias são incomparáveis: Nísia foi presidente da Fiocruz e Daniela entrou no ministério na carona do marido e era conhecida como “Daniela do Waguinho, referência ao prefeito de Belford Roxo (RJ). Depois caiu a ex-jogadora Ana Moser, destronada do Ministério do Esporte para acomodar André Fufuca, do PP do Maranhão.