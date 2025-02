Às vésperas da colheita no RS, entenda como o clima afetou a produção e os preços do azeite de oliva

Volume projetado para 2025 é maior do que o de 2024. André Ávila / Agencia RBS

Perto da abertura oficial da colheita de olivas do Estado — em uma cerimônia marcada para o dia 7 de março —, a projeção é de uma safra que renda um volume de azeite extravirgem melhor de que no ano passado, mas ainda inferior à de 2023. Isso significa uma quantidade entre maior do que os 180 mil de 2024, mas que não deve chegar aos 580 mil litros de 2022.

A redução é reflexo do excesso de chuva, que veio em sequência. No cenário global, foi a seca que fez a produção recuar em países que são expoentes, como a Espanha. Diante da menor oferta, os preços subiram. Conforme Paulo Lipp João, coordenador do Pró-Oliva, os de produtos importados mais do que os nacionais: nos rótulos o Estado, estima-se entre 20% e 30% de aumento em dois anos. No produto de fora, chegou a triplicar.

— As duas quebras de safra nos colocam o questionamento de quando vamos conseguir produzir de forma constante — pondera Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), em relação ao Estado, maior produtor nacional do azeite extravirgem.

Respostas são buscadas na pesquisa. Parcerias feitas com instituições de ensino e outras buscadas com o poder público vão nessa direção.

— Queremos juntar do o governo do Estado, a academia e os próprios produtores — reforçou Fernandes.

Uma das ideias é utilizar o espaço de uma área do Estado existente em Hulha Negra, da antiga Fepagro, atual Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) da Secretaria Estadual de Agricultura. São cerca de 200 hectares. Além disso, outros trabalhos são conduzidos nas propriedades.

Uma das experiências colocadas à prova é a da chamada polinização forçada, para ajudar nessa importante etapa do ciclo.

Conforme a Secretaria Estadual de Agricultura, o RS soma cerca de 6,5 mil hectares plantados com oliveiras, em um trabalho conduzido por 340 produtores em 112 municípios.