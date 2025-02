Reprovação de Lula sobe em Pernambuco e na Bahia e ultrapassa 60% em Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, aponta pesquisa

Reprovação do presidente está acima dos 50% nos oito Estados com eleitores ouvidos pela pesquisa.

A reprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu acima dos dois dígitos desde dezembro em Pernambuco e Bahia , Estados que historicamente são base eleitoral do petista, aponta a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (26).

De acordo com o levantamento, a taxa de reprovação do presidente ultrapassa 60% em outros seis Estados onde foram realizadas entrevistas: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, que compõem 62% do eleitorado brasileiro.