O melhor argumento para fazer a irrigação avançar no RS: o exemplo 

Foi em meio a uma estiagem da onda recente registrada no Rio Grande do Sul nas safras dos últimos anos que a família do produtor José Rossi, 26 anos, decidiu que era hora de investir na irrigação. O movimento feito em 2022 na propriedade em Campo Novo, no Noroeste, traz nos resultados práticos o melhor argumento. Com um novo quadro de escassez de umidade estabelecido, a área irrigada pelo pivô, cem hectares de milho, ostenta em números a diferença de rendimento. São 235 sacas por hectare, frente a 150 sacas no sequeiro (sem o sistema). Ou seja, mais de 50%.