Ideias para fazer a irrigação avançar no RS

Uma proposta encaminhada ao Executivo pela presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tenta dar vazão ao potencial para irrigar: mais 2,2 milhões de hectares. O dado, apresentado no painel RS Sustentável — Cada Gota Conta: Reservação de Água, Irrigação e Piscicultura, na segunda-feira (11), em Santo Antônio da Patrulha, mostra que o caminho para o avanço é longo.