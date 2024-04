A sanção do governador valida a lei, mas, para a entrada em vigor do texto que traz a possibilidade de mexer em Áreas de Preservação Permanente (APP) para fins de irrigação, há um caminho a seguir. O primeiro — e mais importante — é o da regulamentação. São as regras a serem estabelecidas agora que determinarão como serão feitas as compensações necessárias nos casos em que a intervenção for necessária.