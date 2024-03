O projeto de lei aprovado nesta terça-feira (12) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que versa sobre a temática da irrigação conversa com um anseio antigo do setor produtivo, reforçado pelo histórico recente de perdas no Estado. A reincidência de estiagens reacendeu a cobrança por um avanço na cobertura dessa ferramenta capaz de mitigar danos em anos de tempo seco e de potencializar resultados em anos normais.