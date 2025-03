Conab anuncia concurso público com mais de 400 vagas e salário inicial de até R$ 8,1 mil

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou um novo concurso público na sexta-feira (28). Disponível no site da estatal, o edital prevê 403 vagas para diferentes regiões do país. Os cargos são para assistente (nível médio) e analista (superior), e as remunerações iniciais variam entre R$ 3,4 mil e R$ 8,1 mil. As inscrições estarão abertas do dia 14 de abril a 15 de maio.