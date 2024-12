Depois da compra de arroz, Conab abre espaço para aquisição de sementes; entenda

Serão disponibilizados R$ 2,5 milhões para essa operação, via Ministério do Desenvolvimento Agrário. A medida, segundo a Conab, visa auxiliar a reconstrução e o restabelecimento de famílias de agricultores que margeiam os rios Jacuí, Taquari, Sinos, Cai e Gravataí e que foram afetados pela enchente de maio no Estado.

Do total a ser adquirido, 15 toneladas serão entregues à Cooperativa de Produção Agropecuária de Nova Santa Rita (Coopan), no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita. Outras 30 toneladas serão entregues à Associação Dezenove de Setembro, no Assentamento Integração Gaúcha, localizado em Eldorado do Sul. E mais 30 toneladas para a Coopan e para a Associação dos Moradores Filhos de Sepé (Aafise), Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão.