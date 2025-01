Depois do MasterChef, vem aí o Béee-Chef: um concurso de pratos à base de carne de ovelha

Inspirado no MasterChef — e no balido da estrela da festa —, o setor gaúcho de ovinos tem agora um concurso culinário para chamar de seu. É o Béee-Chef, que, neste ano, chega a segunda edição. A competição é uma das atrações da Agrovino, feira em Bagé, na Campanha, que inicia nesta quarta-feira (15). E busca divulgar a proteína — e as diversas combinações possíveis no prato — pelo paladar.