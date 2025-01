Inscrições abertas para integrar o Museu Virtual do Hip Hop

Entre os objetivos do projeto está o mapeamento das trajetórias na dança breaking do RS. Pri Minuzzo / Divulgação

Olha só que bacana! O projeto Memórias do Hip Hop, um recorte à cena do breaking está selecionando articuladores da cena no RS para a criação de um Museu Virtual que evidencie trajetórias nessa área cultural. A proposta é do b.boy e produtor cultural Pedrinho Festa, de Bento Gonçalves e foi contemplada em edital estadual da Lei Paulo Gustavo.

A captação dessas histórias será feita através de um formulário no Instagram do projeto e alimentarão o site, que irá demonstrar o mapeamento das trajetórias na dança breaking do RS.

Também serão selecionados 30 b.boys e b.girls, dez eventos, dez crews e dez trabalhadores da cultura para compor um livro de mais de 150 páginas.

O lançamento do livro está previsto para maio de 2025 em uma exposição itinerante no Estúdio de Arte e Cultura Restinga Crew, em Porto Alegre; Museu do Imigrante e Sala Hip Hop, em Bento Gonçalves; e Fluência Casa Hip Hop, em Caxias.

Importante, a seleção atentará à inclusão das diversas regiões funcionais do Estado e também questões de diversidade, incluindo pessoas negras, indígenas, PCDs e LGBTQIAP+.

Mais informações e inscrições pelo perfil do Instagram @trajetoriasbreakingrs.