Lille elimina Olympique de Marselha nos pênaltis na Copa da França

O Lille surpreendeu e eliminou o Olympique de Marselha fora de casa, no estádio Vélodrome, com uma vitória nos pênaltis (4-3 após um empate em 1 a 1) nesta terça-feira (14) pelos 16-avos de final da Copa da França, apesar de ter sofrido um gol de empate nos últimos instantes do tempo regulamentar, marcado pelo brasileiro Luis Henrique.