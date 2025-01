Sabalenka vence Jessica Bouzas Maneiro e vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Bicampeã em Melbourne, a número 1 do mundo Aryna Sabalenka se classificou nesta quarta-feira (14) para a 3ª rodada do Aberto da Austrália ao vencer por 2 sets a 0 a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (54ª), a quem enfrentou pela primeira vez.

Na Rod Laver Arena, a bielorrussa de 26 anos venceu com parciais de 6-3 e 7-5, conquistando assim a décima sexta vitória consecutiva na quadra principal do primeiro Grand Slam da temporada.

Sabalenka teve um início lento contra Jessica Bouzas Maneiro, tendo seu serviço quebrado duas vezes no primeiro set antes de acelerar para vencer por 6-3.

"No segundo set, sinceramente, eu não estava com muita pressa. Depois do 5-2 pensei 'tudo bem, vamos deixar este set e seguir em frente'. Mas consegui reagir e estou super feliz por vencer em dois sets contra alguém como ela, que realmente faz você trabalhar por cada ponto", comemorou.