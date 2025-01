João Fonseca encanta outros nomes do esporte e ganha torcida no Australian Open

O Brasil inteiro está se rendendo a João Fonseca, tenista de 18 anos que venceu pela primeira vez em um Grand Slam , nesta terça-feira (14), no Australian Open . Além de muitas pessoas terem acordado cedo para torcer pelo brasileiro contra o russo Andrey Rublev, grandes nomes do esporte publicaram nas redes sociais que estavam torcendo pelo jovem .

O jogador de futebol Neymar publicou no story do Instagram que estava acompanhando a partida. Gabriel Medina , campeão mundial e medalhista olímpico de surfe, também manifestou seu apoio . O surfista sofreu recentemente uma grave lesão no ombro e vai perder o campeonato mundial em 2025 .

Outro nome do esporte brasileiro que se manifestou foi o narrador Galvão Bueno . Ele publicou imagens do jogo de João Fonseca a escreveu:

"Que espetáculo!! Está pintando um novo gigante no tênis!! João Fonseca do Brasil!! Um menino de 18 anos enlouquece a torcida na estreia no aberto da Austrália e mete 3 x 0 no russo Rublev, simplesmente o nono do mundo!! Que venha o próximo!! O italiano Lorenzo Sonego!! Pra cima dele, @joaoffonseca!"