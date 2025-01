Ypiranga vence amistoso contra o São Luiz e encerra preparação para o Gauchão com 100% de aproveitamento

Equipes se enfrentaram no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga terminou os testes preparatórios para a estreia no Gauchão com 100% de aproveitamento. Nesta terça-feira (14), o Canarinho realizou o último amistoso da pré-temporada e venceu o São Luiz por a 1 a 0, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Esse foi o primeiro teste com dois tempos de 45 minutos, visto que os demais foram três tempos de 30. Na primeira etapa, o Ypiranga sofreu com as chegadas do São Luiz. No entanto, notou-se a boa marcação e a posição tática da equipe de Erechim, bem como a saída de bola rápida.

No segundo tempo, o Canarinho precisou de 5 minutos para abrir o placar. Felipe Marques, em uma jogada individual, levou a melhor e finalizou por cima do goleiro Paulo Gianezini para fazer o único gol do confronto.

Depois disso, o arqueiro Zé Carlos fez boas defesas para evitar as chances do São Luiz. Na reta final as equipes se mostraram nervosas, e isso resultou em duas expulsões para cada lado.