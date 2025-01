Ypiranga anuncia últimos reforços antes da estreia no Gauchão; confira o elenco

Volante Luciano chega ao Canarinho por empréstimo do Sport.

O Ypiranga terminou de anunciar nesta segunda-feira (13) os últimos reforços antes da estreia no Gauchão . Até o momento, o grupo é composto por 28 jogadores, mas esse número pode aumentar durante a disputa do Estadual, já que o clube estuda contratações para duas posições.

Durante o final de semana, o clube oficializou a contração de três jogadores que estavam com a transferência internacional ou contrato pendentes. O primeiro nome anunciado foi do meia Lucas Ramos, de 24 anos. O atleta, ex-Inter, estava no FK Auda, da Letônia, e chega em definitivo até o fim da temporada.