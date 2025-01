Enquanto Los Angeles queima, hotéis viram abrigos e aluguéis têm aumento de até 64%

Milhares de residências foram destruídas pelas chamas que se alastram facilmente pela maior cidade da Califórnia JOSH EDELSON / AFP

Com mais de 100 mil pessoas fora de suas casas, moradores de áreas atingidas pelo incêndio florestal em Los Angeles começam a sentir o impacto do desastre também no bolso. Os hotéis da cidade, que estariam lotados na temporada de premiação do cinema, viraram refúgio de desabrigados. E os aluguéis, segundo corretores imobiliários, dispararam com o avanço do fogo, que deixou ao menos 24 vítimas até segunda-feira (13).

A corretora de imóveis Laura Kate Jones tenta encontrar uma casa para uma cliente que perdeu tudo em Palisades – uma das áreas mais afetadas da cidade. A mulher e seus dois filhos ficaram só com as roupas do corpo. Na sexta-feira (10), a corretora notou que os aluguéis de pelo menos três propriedades aumentaram de 15% a 20%, da noite para o dia.

Segundo ela, agentes e proprietários, sabem que muitos moradores estão dispostos a pagar qualquer coisa para ter um teto.

— As pessoas estão tão desesperadas que estão jogando dinheiro pela janela E muita gente está aproveitando. É horrível — disse Laura.

Uma análise dos anúncios na corretora Zillow mostra que os aluguéis de várias propriedades no oeste de Los Angeles aumentaram desde que os incêndios começaram. A alta é de cerca de 15% em uma casa de cinco quartos, mas pode chegar a impressionantes 64% no aluguel de um studio em Venice.

Samira Tapia, corretora de Los Angeles, também trabalha com famílias afetadas pelos incêndios. Entre seus clientes está um casal com um bebê de um ano, que visitou uma casa em North Hollywood, na quarta-feira (7) – dia em que o incêndio começou. O aluguel, que era de US$ 4,9 mil, subiu para US$ 5,7 mil – aproximadamente R$ 34.811,61, na cotação atual.

Hotéis lotados

Sem conseguir uma casa, muitos buscam hotéis. Resort de luxo em Santa Mônica, o Shutters on the Beach se transformou em refúgio de famílias desabrigadas.

No domingo (12), no meio de uma mesa no saguão, havia um aquário de plástico com um peixinho dourado. "É da minha filha", disse Kevin Fossee. Ele e sua mulher, Olivia Barth, foram para o hotel na semana passada, depois que o incêndio de Palisades se alastrou para Malibu.

Cenas similares ocorrem em outros hotéis. A IHG, que inclui as cadeias Intercontinental, Regent e Holiday Inn, disse que 19 de seus hotéis em Los Angeles e Pasadena estavam acomodando desabrigados.

No hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills, já não há vagas no estacionamento desde a semana passada, e os hóspedes são obrigados a deixar o carro em um lote a um quilômetro de distância e pegar um ônibus de volta.

— Você percebe que alguém é desabrigado se estiver usando moletom ou se estiver levando um cachorro — disse a fotógrafa Sasha Young.

Turistas

Os hotéis também estão ajudando turistas a voltarem para casa sem cobrar taxa de cancelamento. Segundo uma porta-voz do Shutters, restaram poucos no hotel. A piscina aquecida com vista para o mar está deserta em razão da péssima qualidade do ar.

Enquanto os bombeiros tentam controlar as chamas, agências federais e estaduais começaram a investigar as causas dos incêndios. Entre as hipóteses iniciais estão o uso de fogos de artifício da noite de Ano-Novo, a queda de fios da rede elétrica ou até mesmo uma ação criminosa.

As conclusões, porém, devem demorar, segundo os investigadores.