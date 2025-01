Astronautas da NASA capturaram o cometa em 11 de janeiro, diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS). Johnson Space Center (JSC) / NASA / Reprodução

O cometa mais brilhante de 2025, batizado de C/2024 G3 (ATLAS), poderá ser visto no Hemisfério Sul entre esta segunda-feira (13) e sábado (18).

No Brasil, há chances de o fenômeno ser visível a olho nu, ainda que o mais indicado seja observá-lo com a ajuda de um binóculo ou telescópio.

Cometa é um corpo celeste composto de gelo, poeira e gases que orbita o Sol. Segundo o astrônomo fundador do Observatório Astronômico Rei do Universo (Oaru), em Manaus (AM), Geovandro Nobre, o C/2024 G3 (ATLAS) foi descoberto em 5 de abril de 2024 pelo sistema Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), da Agência Espacial Norte-Americana (NASA).

— Este cometa, originário da Nuvem de Oort, possui um período orbital estimado em cerca de 160 mil anos, tornando sua passagem atual uma oportunidade única de observação. Essa, realmente, será a primeira vez e a última, pois ele só retornará às proximidades do Sol daqui a 160 mil anos — acrescenta.

O cometa atinge o periélio — momento em que estará mais próximo do Sol e mais brilhante — nesta segunda-feira. Nobre afirma que as melhores oportunidades de observação ocorrerão nos dias próximos a essa data, especialmente no Hemisfério Sul. Se sobreviver ao periélio, o cometa poderá ser visto até sábado no céu da noite.

Como e onde observar o C/2024 G3 (ATLAS)

As melhores visualizações, segundo o astrônomo, ocorrerão no Hemisfério Sul, onde ele estará mais alto no céu após o pôr do sol. Nobre afirma que é sempre difícil de ver um cometa a olho nu, uma vez que o fenômeno costuma ficar, visualmente, próximo do sol. No caso do mais brilhante de 2025, vale a tentativa.

— Após a passagem do C/2024 G3 (ATLAS) pelo periélio, ele estará tão brilhante que teremos uma chance de vê-lo a olho nu, mas ainda com bastante dificuldades. Em locais com céus escuros e sem obstruções no horizonte, o cometa poderá ser visto a olho nu. O uso de binóculos ou telescópios pode melhorar a experiência de observação — sugere.

Projeção da posição do cometa na terça-feira (14), quando estará mais favorável para a visualização, visto de Porto Alegre. Geovandro Nobre / The Sky/Divulgação

Qualquer região do Brasil que tenha céu claro e pouca poluição luminosa oferecerá boas condições de visualizações. A dica é escolher áreas rurais ou afastadas de grandes centros urbanos, prezando por locais que tenham a vista desobstruída. Nobre aconselha subir em um lugar alto para aumentar as chances conseguir avistar o fenômeno.

Conforme o astrônomo, na terça-feira (14) o cometa estará um pouco mais favorável para a visualização.

— Para observar, devem, logo após o pôr do sol, entre 18h e 18h30min, olhar para o Oeste (poente) e procurar o cometa bem baixo no horizonte. O uso de um bom binóculo 10x50 irá ajudar a visualizar. Mapas digitais e aplicativos como Stellarium ou SkySafary irão ajudar muito a encontrar a posição do cometa — explica.

O especialista ressalta, ainda, que não é aconselhável apontar o binóculo direto para o Sol. O equipamento só deve ser utilizado após o Sol se pôr.