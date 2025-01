"Um ano para botar o pé no freio", projeta presidente do Sindigêneros Caxias do Sul

Após um 2024 com baixo crescimento de faturamento, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul (Sindigêneros) não vê perspectivas muito interessantes para 2025. Conforme o presidente da entidade, Volnei Basso, a perspectiva é de aumento de juros e retração no consumo. Com Basso, a coluna finaliza a série de avaliações e projeções com entidades da região.