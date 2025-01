Empresa especialista em tecnologias de transporte para ônibus e trens com unidade em Caxias projeta crescer entre 8% e 10% em 2025 

Com unidade em Caxias do Sul, a Luminator Brasil pretende crescer entre 8% e 10% neste ano. Para isso, a empresa especialista em tecnologias de transporte para ônibus e trens está investindo na elevação dos serviços de pós-venda e atendimento ao cliente.

Além disso, a Luminator iniciará em 2025 os primeiros testes com o Lumidesk, nova ferramenta de atendimento automatizado para maior agilidade no contato com o cliente. Ele funcionará via aplicativo e WhatsApp e irá oferecer aos parceiros conexão direta com a fábrica no controle de chamados técnicos e identificação de problemas.