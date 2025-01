"A esperança é que 2025 seja o ano da virada", diz presidente do Segh Uva e Vinho

Qual é a sua avaliação de 2024? O Segh, nos seus 76 anos, viveu muitas adversidades, mas os últimos anos foram duros demais. Para todo o RS, em especial as categorias representadas pelo Segh, 2024 foi mais um ano desafiador. Segundo empresários associados, este foi um período mais difícil que o vivido na pandemia. Mas a entidade e nossos destemidos empreendedores buscam alternativas para manter os negócios abertos e, em paralelo, dedicaram esforços em ações solidárias com doações para o mais atingidos pela chuva, além de equipes de apoio. Podemos perceber o tamanho da solidariedade dos nossos associados e comunidade em geral. Nesta caminhada observamos algumas casas, infelizmente, encerrando as atividades. Mas a maioria se reinventando, outras inaugurando, sempre com a missão de prestar um serviço essencial que é alimentar, acolher e entreter quem chega.

Quais são as suas perspectivas para 2025?

A esperança é que 2025 seja o ano da virada. Virada com aumento de fluxo e faturamento. Virada para taxa de ocupação em patamares acima dos alcançados antes da pandemia. Virada pela contínua valorização do associativismo, pela união. Nestas dificuldades, o associado percebe o valor do cooperativismo. Unidos somos mais fortes. Virada para compreender o novo momento e tendências. Virada para avançar no equilíbrio do negócio, com gestores e equipes motivadas. Virada pela valorização da gastronomia, hotelaria e turismo, importantes matrizes econômicas. Com a certeza que o Segh estará junto sempre na busca por dias melhores, permanecemos ao lado dos associados, amparando e dando nosso melhor pela prosperidade das empresas da gastronomia, hotelaria e turismo da nossa região e do RS. Realizar é o que nos une.