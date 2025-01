Quem era Junior Vieira, cake designer que morreu aos 47 anos

Morreu neste domingo (12) o confeiteiro e designer de bolos Junior Vieira , de Vila Velha, no Espírito Santo, aos 47 anos.

Quem era Junior Vieira

Com quase 30 mil seguidores no Instagram, o cake designer publicava fotos e vídeos com bolos, receitas e momentos da rotina. Foram 20 anos de carreira na confeitaria.