Tuca Andrada critica Gisele Bündchen por pedido de doações para vítimas dos incêndios em Los Angeles

A brasileira, que mora nos EUA, escreveu nos stories do Instagram na sexta-feira (10) que está de coração partido com a devastação provocada pelo fogo na região da maior cidade da Califórnia.

"Estou em orações por todos impactados por essa tragédia", começou ela, fazendo apelo no post seguinte: "Vamos ajudar esses heróis da vida real a parar com essa catástrofe. Por favor, ajude da forma que você puder. Eu doei aqui, supportlafd.org".

No sábado (11), Tuca Andrada compartilhou no X a foto de uma matéria em que se lê: "Gisele Bündchen pede doações às vítimas de incêndios na Califórnia", acompanhada da legenda: "Vá à merda! Podem me chamar do que quiserem mas vá à merda".