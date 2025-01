Ansiedade, disputa interna e Gre-Nal: o que Vitinho falou na sua apresentação pelo Inter

Vitinho foi apresentado nesta segunda-feira. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O primeiro reforço anunciado pelo Inter para 2025 está oficialmente apresentado. Nesta segunda-feira (13), Vitinho concedeu entrevista coletiva no Beira-Rio e falou sobre a chegada ao novo clube.

A contratação deve estrear com a camisa do Inter no amistoso conta o México, na próxima quinta-feira (16). O jogo está marcado para 21h, no Beira-Rio. Mais de 35 mil ingressos foram vendidos.

— A ansiedade está grande porque pisar no Beira-Rio vestindo a camisa do Inter é totalmente diferente de jogar contra. Estou ansioso para ver a atmosfera e ver aquela torcida cantando, gritando para a gente — contou.

Dê olho em Wesley

Vitinho disse não ter titubeado para aceitar a proposta colorada. Além da vontade de estar em um dos gigantes do futebol brasileiro, o atleta de 25 anos afirmou se inspirar na volta por cima que Wesley alcançou no Inter.

— Eu penso, sim, nisso que aconteceu com o Wesley. Ele veio do Cruzeiro, não estava tão bem lá e aqui despontou, fez bastante gols. Penso que posso ser parecido com ele. Nada melhor do que você se inspirar no próprio companheiro de posição — comentou.

Extremas em disputa

O vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, abriu a apresentação de Vitinho e definiu o reforço como "um extrema que atua na parte direita".

— Sua qualidade é muito de chegada na área, de passe curto, com capacidade de buscar desenvolvimento com chegada no gol, o que nos dá também tranquilidade em saber que ele tem capacidade técnica para se desenvolver no drible, no um pra um. Isso faz com que se encaixe naquilo que a comissão técnico vinha apresentando durante a temporada — acrescentou o dirigente.

Vitinho ressaltou a sua capacidade de também atuar pela esquerda. Ele não vê problemas, mas reconhece a disputa interna pelas posições laterais de ataque. Wesley e Wanderson estão entre os concorrentes. O jeito que gosta de atuar já pautou as conversas de Vitinho com o técnico Roger Machado.

— Expus para ele as minhas preferências. Sempre joguei do lado esquerdo, mas fiz muitas vezes do lado direito e fiz muito segundo atacante. Disse para ele que onde me colocar irei dar o meu melhor. Creio que ele não vai ter problema com isso — avaliou o atacante.

Retomada

O atleta pretende retomar nos próximos meses a melhor fase da carreira, vivida no Athletico-PR até 2021, quando foi vendido. Vitinho, que pertenceu ao Dínamo de Kiev, assinou com o Inter até 30 de junho e 2025, conforme as regras da Fifa para jogador que pertencem a times ucranianos, em função da guerra.

Depois de retornar aos Athletico-PR em 2022 — ano em que o conflito com a Rússia estouro — Vitinho passou pelo Bragantino em 2023 e 2024. Ele pretende viver com intensidade o curto tempo e contrato com o Colorado.

— Eu venho para um contrato curto. Sei da grandeza do clube. Sei o que tenho que demonstrar para continuar aqui. É a maior oportunidade da minha carreira de ser o Vitinho de 2021, que foi vendido — complementou.

Conhecimento sobre o clássico

Vitinho sabe onde pisa. Disse conhecer o tempo que o clube não vence o Campeonato Gaúcho e já teve informações sobre a importância do clássico contra o Grêmio.

— O clássico Gre-Nal a gente de fora escuta que é outra dimensão. Vou poder viver isso na pele. Confio que a gente irá vencer todos — afirmou.

Não há garantias, porém, de permanência para depois de junho.

— Irei fazer esses seis meses os últimos seis meses da minha carreira. Espero dar o meu melhor. Ajudar o Inter e, se Deus quiser, tiver a possibilidade de ficar, irei ficar — projeta.