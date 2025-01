Inter busca na Dinamarca zagueiro indicado por Roger Machado

Juninho foi comandado por Roger Machado no Bahia. Divulgação / Bahia

O Inter busca na Dinamarca um parceiro para Vitão. Por indicação do técnico Roger Machado, a direção colorada tenta a contratação do zagueiro Juninho, 29 anos, do Midtjylland. O clube escandinavo, no entanto, não se mostra disposto a se desfazer do atleta.

Segundo o jornal dinamarquês Tips Bladet, o Midtjylland já rejeitou uma proposta do Inter de 800 mil euros (R$ 5 milhões) pelo atleta. Procurado por Zero Hora, o estafe do atleta informou que considera difícil uma negociação com o futebol brasileiro nesta janela.

— A possibilidade é pequena. O clube não quer se desfazer dele — disse o empresário do defensor, Alexandre Luz.

Revelado pelo Coritiba, Juninho é canhoto e atua pelo lado esquerdo da zaga, justamente a maior carência colorada hoje. Em 2021, o zagueiro foi comandado no Bahia por Roger Machado, que, já havia tentado levá-lo para o Grêmio em 2016. O defensor tem ainda passagens por Palmeiras e Atlético-MG.

Juninho está no Midtjylland desde 2021, quando foi adquirido do Palmeiras por 1,6 milhão de euros. Em três anos e meio, o jogador disputou 113 jogos pelo clube dinamarquês, marcando cinco gols e dando cinco assistências e sendo utilizado ocasionalmente como lateral-esquerdo. Na atual temporada, o defensor vem sendo um reserva assíduo do técnico Thomas Thomasberg.

A direção colorada monitora ainda no mercado os zagueiros Samir, do Tigres-MEX, Nathan Silva, do Pumas-MEX, e Willyan Rocha, do CSKA-RUS.