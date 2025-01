Inter avalia contratação do zagueiro Samir, oferecido pelo Tigres

Samir está afastado do elenco do Tigres. Reprodução / X: @TigresOficial

A diretoria do Inter está avaliando a contratação do zagueiro Samir, de 30 anos. Ele está afastado do grupo principal do Tigres, do México, que busca dar um novo destino ao jogador e permitiu que seu empresário lhe ofereça para outros clubes.

No entanto, a chegada de Samir ao Beira-Rio enfrenta dois entraves. O zagueiro não quer abrir mão do salário que recebe no México, cerca de 100 mil dólares mensais (aproximadamente R$ 600 mil), e o fato de ele não atuar desde maio do ano passado.

Para um desfecho positivo, ele teria de reduzir a pedida, ou os clubes dividirem os custos durante o empréstimo.

Samir tornou-se uma dor de cabeça para o Tigres. Embora com contrato até 2026, a diretoria do time mexicano não conta mais com o jogador e tenta negociá-lo para abrir uma nova vaga para estrangeiros no elenco. Por esta razão, ele não está treinando com o grupo principal.

É a segunda vez que Samir entrou na pauta do Inter. Na metade de 2024, o nome do zagueiro também foi avaliado. Entretanto, o Colorado não avançou no empréstimo.

Recentemente seu nome também foi ligado ao Vasco. Conforme a imprensa mexicana, Samir recusou todas as propostas de empréstimo que recebeu.

Revelado pelo Flamengo em 2013, Samir também atuou por Hellas Verona, Udinese, Watford, e está no Tigres desde 2022.