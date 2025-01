Inter se despede da Copa São Paulo com empate em 0 a 0 contra o Flamengo-SP

Inter empatou com o Flamengo-SP no último jogo da Copa São Paulo.

O empate em 0 a 0 com o Flamengo de Guarulhos marcou a despedida do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Colorado entrou em campo já eliminado em razão de duas derrotas nas primeiras rodadas.

Como foi o jogo

Aos 38 minutos, o volante Benjamim foi expulso e deixou o Inter com um a menos. Mesmo assim, a equipe ainda conseguiu colocar uma bola na trave com Allex.

Mesmo com superioridade numérica, o Flamengo-SP não fez grandes esforços na partida, pois já estava classificado e, por isso, se satisfez com o empate. Diego, goleiro do Inter, porém, chegou a fazer uma grande defesa para evitar um gol dos paulistas, aos 29 minutos do segundo tempo.