Eduardo Sasha fala sobre um possível retorno ao Inter

Sasha está no Bragantino desde 2023.

Em entrevista ao "Um assado para...", do comunicador Duda Garbi, na quinta-feira (9), o jogador de 32 anos diz que não tem pensado em voltar ao clube que o revelou.

— Hoje, acho que não. Nem passa pela cabeça. Meu tempo já passou, também pela idade que eu estou, pelo contrato que tenho a cumprir. Já vou estar com uma idade mais avançada, é difícil um retorno — explicou.

Pela equipe paulista, o atacante tem 92 jogos, com 31 gols e 10 assistências. Revelado pelo Inter, chegou a ser emprestado ao Goiás antes de se tornar uma peça importante na equipe colorada.

