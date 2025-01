Com seis novidades, Inter divulga lista de relacionados para enfrentar o Juventude

Roger Machado deve escalar Bernabei, Fernando e Rogel desde o início. Ricardo Duarte/Inter

O Inter conta com o retorno de jogadores importantes para a partida contra o Juventude, às 16h30min deste sábado (25), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Gauchão. Bernabei, Fernando e Rogel, que não estavam com o elenco em Bagé, estão na lista de relacionados e devem ser titulares.

No total, são seis novidades. Kaique Rocha e Ronaldo, recém-contratados, e Nathan, reintegrado ao elenco após a lesão de Bruno Gomes, também são opções para Roger Machado.

Por outro lado, o treinador não conta com o zagueiro Clayton Sampaio, que sofreu traumatismo no pé esquerdo na estreia. Valencia, Rochet e Tabata seguem de fora, entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno.

Um provável Inter tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei (Pablo); Fernando (Luis Otávio) e Thiago Maia; Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Borré.

Na primeira rodada, o Inter ficou no 2 a 2 com o Guarany, em Bagé. Com o resultado, o Colorado divide a segunda posição do Grupo B com o Pelotas.

Confira a lista de relacionados: