Samsung lança linha Galaxy S25; confira preços e ficha técnica

Todos os modelos contam com 12 GB de memória RAM. Divulgação / Samsung

Durante o evento Galaxy Unpacked 2025, promovido pela Samsung em San Jose, na Califórnia, nos Estados Unidos, a empresa revelou, nesta quarta-feira (22), a nova linha Galaxy S25. Os preços sugeridos são R$ 6.999 para o Galaxy S25, R$ 8.499 para o Galaxy S25 Plus e R$ 11.999 para o Galaxy S25 Ultra. As informações são do portal TechTudo.

Os três smartphones vêm equipados com o chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, uma versão aprimorada do processador da Qualcomm, projetada exclusivamente para os dispositivos da empresa sul-coreana.

Além disso, todos os modelos contam com 12 GB de memória RAM, marcando um avanço significativo no modelo básico, que possuía apenas 8 GB em 2024.

Galaxy S25 e S25 Plus

O Galaxy S25 recebeu melhorias em hardware, como a adoção do processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, anteriormente exclusivo do modelo Ultra. Esse chip octa-core, com clock de até 4,47 GHz, foi lançado em outubro de 2024 e promete alto desempenho. Ambos os modelos agora contam com 12 GB de memória RAM, suportando melhor as tarefas de inteligência artificial (IA) que exigem processamento local.

As telas permanecem as mesmas da geração anterior: 6,2 polegadas com resolução FHD+ no S25 e 6,7 polegadas com resolução QHD+ no S25 Plus. Ambos utilizam displays AMOLED Dinâmico 2X com taxa de atualização de até 120 Hz. As dimensões são 70,5 × 146,9 × 7,2 mm para o S25 (162 g) e 75,8 × 158,4 × 7,3 mm para o S25 Plus (190 g).

No quesito câmeras não houve mudanças em relação ao Galaxy S24. Ambos os modelos possuem:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Frontal de 12 MP (f/2.2)

As baterias também se mantêm: 4.000 mAh no S25 e 4.900 mAh no S25 Plus, com suporte a carregamento rápido. As versões disponíveis incluem opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB para o S25 e de 256 GB e 512 GB para o S25 Plus, em cores como azul-marinho, azul, verde e cinza.

Galaxy S25 Ultra

O Galaxy S25 Ultra apresenta um design atualizado, com cantos levemente arredondados, além de ser mais leve: agora pesa 218 g, 15 g a menos que o modelo anterior. A construção em titânio foi mantida, garantindo durabilidade.

Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy de 3 nanômetro (nm), o modelo oferece desempenho superior, com avanços de 40% na NPU, 37% na CPU e 30% na GPU, conforme a Samsung. Sua tela de 6,9 polegadas utiliza a mesma tecnologia AMOLED Dinâmico 2X e oferece excelente qualidade de imagem.

Uma das novidades é a câmera ultrawide, que passa de 12 MP para 50 MP, melhorando o desempenho em fotos macro. O conjunto de câmeras inclui:

Câmera principal de 200 MP (f/1.7)

Telefoto de 50 MP (f/3.4)

Telefoto de 10 MP (f/2.4)

Ultrawide de 50 MP (f/1.9)

Frontal de 12 MP (f/2.2)

Os recursos de vídeo foram ampliados, com suporte a modo Nightography, gravação em HDR de 10 bits e Galaxy Log. A bateria de 5.000 mAh foi mantida, com carregamento rápido disponível. O modelo oferece armazenamento de 256 GB, 512 GB e 1 TB, nas cores azul, preto, prata e cinza.

Leia Mais Instagram adota feed no formato vertical e divide opiniões de usuários; entenda a mudança

Galaxy AI

A Galaxy AI introduz novos recursos, como o “Now Brief”, que oferece resumos personalizados com base no uso do celular. A integração com o Google Gemini permite combinar aplicativos para realizar tarefas mais rapidamente. O teclado nativo da Samsung também ganha funcionalidades avançadas, como criação de figurinhas personalizadas.