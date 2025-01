Brasil leva goleada histórica da Argentina na estreia pelo Sul-Americano Sub-20

Em uma noite em que o chamado país do futebol se viu humilhado na Venezuela, o Brasil foi goleado por 6 a 0 para a Argentina na estreia do Sul-Americano Sub-20, nesta sexta-feira (24). O estádio Misael Delgado, em Valencia, serviu de palco para o show de horrores dos garotos comandados pelo técnico Ramon Menezes.

A seleção brasileira volta a campo no próximo domingo (26) , quando enfrenta a Bolívia pela 2ª rodada do Grupo B, no mesmo estádio, às 18h (horário de Brasília).

Passeio ao som de tango

As estatísticas do confronto não registraram grandes chances de gol para o Brasil, que não teve um escanteio sequer no jogo. Foram nove chutes a gols do time de Ramon Menezes, todos sem perigo, contra 13 dos hermanos.